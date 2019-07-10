◎育兒政策與郭互別苗頭 柯稱沒注意藍營初選

鴻海前董事長郭台銘拋出「0到6歲國家養」育兒政見，台北市長柯文哲昨在臉書發文暗酸「選舉支票要開很容易，但是有行政經驗的人就知道，要實現沒那麼簡單」，頗有互別苗頭之意。對此，柯文哲今受訪稱，他們在搞初選，他都沒有仔細再看，我們還是每天做我們自己的事。

◎疫情再升溫 台南添２例本土登革熱

台南登革熱疫情升溫，10日新增2起本土登革熱病例，分別為南區大恩里1例及安南區理想里1例，累計已達8例。第7例住南區大恩里47歲女性，工作地在東區大同里，無出國旅遊史，工作地距第4例大同里病例僅100公尺，研判感染源於大同里；第8例65歲男性住安南區理想里，6月25日至7月7日曾至中西區開山里工作，研判感染源於開山里，2例工作地點跟之前6例都有地緣關係，仍屬同一波感染。

◎斥資8270萬 竹市西門國小建歌薰樓

新竹市西門國小部分老舊校舍耐震係數不足，經評估後拆除及重建，市府向中央爭取8270萬經費，新建具備特殊教室、一般教室共15間的「歌薰樓」，並陸續補助操場改建、棒球打擊訓練等設施，大幅提升學生學習及運動環境。

◎玉井開槍襲警 陳宏宗拒捕警當場擊斃

涉及雲林縣西螺果菜市場槍擊案的嫌犯陳宏宗至今仍在逃，警方10日清晨4時許掌握陳嫌出沒地點，前往嘉義縣大埔鄉地區圍捕；陳嫌見警力包圍後，仍企圖倒車衝撞逃逸，並掏槍射擊警方4槍；警方見狀後立即開槍還擊3槍，其中1槍當場擊中陳嫌頭部造成當場死亡。警方防彈盾牌被擊中，1名36歲員警遭流彈傷擊臉部，刑事局中部打擊中心下午將舉行記者會，說明查緝過程。

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(中時電子報)