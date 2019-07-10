彰化縣田中地政事務以創新服務，榮獲國家發展委員會第2屆「政府服務獎」最高殊榮。（吳敏菁攝）

彰化縣田中地政事務以創新服務，榮獲國家發展委員會第2屆「政府服務獎」最高殊榮。（吳敏菁攝）

彰化縣田中地政事務提供「地政常識宅配通」、「客製化申請書填寫範例」、「地政動畫小幫手」、「三維模型解決重測爭議」等創新服務，榮獲國家發展委員會第2屆「政府服務獎」最高殊榮。彰化縣長王惠美稱許，田中地政的創新服務，花最少的錢，達到最好的效果，未來將由地政處推展到彰化縣各地政事務所，讓全縣的民眾都能感受地政的優質服務。

田中地政事務所已「服務速配新田中，溫馨貼心欣地政」為服務理念，代表彰化縣參加國發會第2屆政府服務獎，在177個機關單位的競爭中脫穎而出。

王惠美表示，「有土斯有財」，地政事務所的業務與民眾的財產息息相關，透過縣府地政團隊，以最省錢的方式，讓民眾用更簡便的方式來申請及保全財產，解決問題、保障權益，洽公更方便。

地政處主任劉坤松指出，創新「三維模型解決重測爭議」，重建界址爭議現場，在糾紛調處時，能在會議室即清楚顯示爭議點所在，增加調處成功機會、「地政動畫小幫手」，以電腦動畫展示，協助民眾了解更多地政法令措施等。

田中地政事務所主任何明修表示 ，「客製化申請書填寫範例」利用Google表單，方便民眾及地政士申辦各類型案件， 「地政常識宅配通」，由民眾就特定議題提出申請，機關再依其需求量身打造客製化個案法令規定說明，採用座談方式進行雙向溝通，提供最佳服務效益。

(中時 )