國民黨總統初選參選人郭台銘（中）與國民黨基隆市黨部主委黃希賢（左二）、議員藍敏煌（右二）、張芳麗（左一）、江鑒育、前移民署長謝立功（右一）於基隆市黨部相見歡。（張穎齊攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘到基隆大佛禪寺和民眾相見歡。（張穎齊攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘到基隆大佛禪寺和坐輪椅的阿嬤握手，國民黨基隆市黨部主委黃希賢從旁陪同。（張穎齊攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘到基隆大佛禪寺參拜。（張穎齊攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘到基隆大佛禪寺參拜。（張穎齊攝）

國民黨總統初選參選人郭台銘今（10）日到基隆參訪市黨部、大佛禪寺與奠濟宮，卻在受訪時大發脾氣，怒轟黨中央沒納手機民調，或像高雄市副議長陸淑美（挺郭）一樣，怒嗆黨中央委員「你們命運剩多久？再搞下去就等著被民進黨『殲殺』，搞垮國民黨就是歷史罪人！」

郭台銘說，現在國民黨初選不管是哪個粉，只有總統贏、國民黨才能贏，不然接下去財務也有問題，年輕人也不加入國民黨，剛他也和國民黨基隆市黨部主委黃希賢交心談了很多，知道黃也是從做生意轉來國民黨，大家對國民黨都有很高的期待，今天下午要開中常會，不曉得有沒有人敢像陸淑美一樣，敢為了拚經濟開武昌起義第一槍？

「國民黨醒醒吧，中央委員們，你們的命運還剩多久！？」話鋒一轉，郭台銘突然7PUPU，重炮痛轟黨中央再這樣搞下去，就等著被民進黨「殲殺」（後改口殲滅）到完全沒有，怎麼愧對國父孫中山締造100多年的國民黨歷史？黨中央委員今天在中常會到底在幹什麼？

郭說，他4月17日就在國民黨講過，黨再不改造，就要被這些中央委員搞垮，就是歷史罪人，他在此鄭重呼籲，他不為名利，是為了感恩奉獻而出來，但這3個月，黨真的太多需要改革，質問「為什麼年輕人不願意加入黨？」

郭繼續痛罵中央委員，要重振國民黨雄威，只能靠這次的三贏，今天下午中常會要討論些有建設性、有勝選性的策略跟方法，「否則你們乾脆坐以待斃算了！」

(中時 )