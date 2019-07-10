曾姓老婦對於詐騙伎倆深信不疑，險些匯出辛苦賺得老本。（巫靜婷翻攝）

苗栗苑裡73歲曾姓婦人5日接獲自稱是警政署警官打來的電話，指稱她有2張健保卡遭人盜用需要配合調查、代為監管帳戶，要求她提領16萬元匯到指定帳戶，由於假警官語帶威脅，曾婦深信不疑，直到郵局行員察覺有異通報警方，苦口婆心下，曾婦終於恍然大悟，及時保住血汗錢。

曾姓老婦上星期五接獲詐騙電話，對方自稱是警政署警官，指控她涉及健保卡盜領案，由於她的2張健保卡遭人盜用需要配合調查，要求先提領16萬匯款到玉山銀行指定帳戶，並且出言脅迫表示，如果沒有將錢匯出，曾婦名下所有帳戶都將被法院監管，曾婦心生畏懼備感壓力，旋即到山腳郵局領錢。

郵局行員見曾婦對領取大筆存款原由交代不清，懷疑她遭到詐騙，趕緊報警協助，曾婦見真警察上門詢問，回答問題時嘴角不禁顫抖顯得十分畏懼，並且拒絕警察介入幫忙，最後在行員聯合員警一同耐心勸說下，曾婦茅塞頓開看透一切都是詐騙伎倆，頻頻致謝並表示，幸好辛苦賺的錢沒被騙。

警方呼籲民眾，接到詐騙電話千萬別緊張，牢記「一聽、二掛、三查證」，多花一點時間思考並聯絡當地警方，或撥打165反詐騙專線，讓「專業」的來守住您的錢包。

(中時 )