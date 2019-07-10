2019年中華職棒選秀結果日前出爐，台南市城市棒球隊投手林子昱於第5輪測試時飆出148公里球速，獲味全龍球團青睞指名，即將一圓職棒夢，消息傳來，令人振奮。

林子昱大學時期就讀台南康寧大學，2017年底加入台南市城市棒球隊後便持續積極訓練，隨球隊南征北討各項甲組賽事，一直是隊上重要投手戰力，去年即挑戰職棒選秀，惟未能如願，他今年再度叩關，成功雀屏中選，為球隊注下強心針。

台南市體育處表示，台南市2014年正式成立城市棒球隊後，成為全國唯一七級棒球發展機制完善的城市，自棒球社團乃至職棒，提供棒球選手發揮舞台。一般台灣棒球選手大多會以進軍職棒為夢想，然而，並非每位自青棒畢業的選手都能如此順遂，台南城市棒球隊即提供選手進軍職棒前的強力後盾。

台南市城市棒球隊有7成為台南市籍，也是全國運動會的主要選手，上屆全國運動會即奪下睽違10年冠軍盃，選手精銳盡出，相信今年的全國運動會亦是精采可期。

體育處表示，台南市不只有完整的七級培訓制度，對於績優選手亦有完善的轉職規劃，讓選手無後顧之憂在球場上展現球技，期盼未來吸引更多優秀選手加入，為臺南市棒球運動蓬勃發展。

(中時 )