大陸拳王練喻軒日前向「館長」陳之漢下挑戰書單挑，館長也表明願意接受；對此國民黨立委候選人、跆拳道奧運國手黃志雄指出，館長和練喻軒至少差了5個量級，這場不公平的比賽，已經汙名化運動精神，館長涉入太多政治議題、接觸太多政治人物，恐淪為政治利益的操作，這種比賽只會增加兩岸的對立。

黃志雄今在臉書發文指出，運動比賽追求的是公平公正，雙方體重、量級都要一致，年紀也要相近，但練喻軒是當紅拳擊好手，館長卸任許久，練喻軒今年30多歲、70幾公斤，館長則40多歲、115公斤，兩人至少差了5個量級，根本是一場不公平也不合理的比賽，不管誰輸誰贏，都失去運動的意義跟價值，「反而增加更多兩岸的對立，恐淪為政治利益的操作」。

黃志雄說，他很佩服館長做了很多公益跟捐款，人也很直白，但有時隔行如隔山，當他涉入太多政治議題或跟太多政治人物接觸時，就容易被政治操作、被政治利用，館長很可惜，過去他的高度跟人氣可以做更大、更有影響力的事，但當他選擇某一邊、或某個立場時，自己反倒變成沒立場了。

黃志雄認為，練喻軒單挑館長的事情不會是個案，未來會有更多人來嗆聲、挑戰，無非就只是要紅，因為館長現在的態度太明顯了，館長若能回到本業，把本業做得更好，發揮的影響力可以更大，「單挑比武」、「簽生死狀」早已不是現代社會型態，希望館長好好回到自己位置，練喻軒好好打自己的拳，精進技能，為他們的祖國爭取更多榮耀，「社會需要的是更多交流以及更多和平、和諧，國家才能安定往前走。」

(中時 )