保署空氣品質保護及噪音管制處副處長謝炳輝（右）向台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，環團的意見全都會納入評估參考。（盧金足攝）

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師質疑環保署的「空氣品質標準修正草案」草案與其他國家與WHO相比，不僅離WHO和先進國家的標準甚遠，部份標準也不如日本、韓國。（盧金足攝）

環保署10日在台中市環保局舉辦中部場「空氣品質標準修正草案」公聽會，中部環團會前在場外高舉旗幟與抗議布條，表達對修正草案現在才修和過於寬鬆的不滿，要求環保署不能加嚴一點點地打假球。對此，環保署空氣品質保護及噪音管制處副處長謝炳輝表示，大家意見都會來整體來考量，感謝民間的環保夥伴，改善空品是大家共同目標。

包括台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃醫師、主婦聯盟台中分會執委許心欣、台灣生態學會理事長楊國禎、台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲，與環境權保障基金會中部辦公室、爭好氣聯盟、台灣護樹協會等民間團體上午在台中州廳前高舉抗議布條。

許心欣抨擊2019年的台灣，居然在用上個世紀1992年訂的空氣品質標準，超過四分之一個世紀，用滿27年的老舊標準終於要修正加嚴，但是，但令人失望的是僅少數標準加嚴，就算「加嚴」後依然寬鬆，甚至還有要繼續沿用舊標的情況。

葉光芃強調，將環保署的「空氣品質標準修正草案」草案與其他國家與WHO相比，不僅離WHO和先進國家的標準甚遠，部份標準也不如日本、韓國、新加坡，甚至慘輸馬來西亞、越南、菲律賓等國。

「還傳出環保署要將PM2.5在2020年達成國家標準的年限往後延3至4年！」環團抗議中央政府無法在期限內達標，就要把終點線往後延？要中南部人繼續打對抗PM2.5的延長賽？新標準連亞洲國家都慘輸，缺乏大力改善空品的企圖心。

環團質疑，2012年原訂2020年PM2.5要達標，傳出環保署打算延後3至4年，連PM2.5達標年限也要把終點線往後拉？中南部災民還要3至4年才能有合乎國家標準的空氣？

公民團體提出五大訴求，包括1.PM2.5達標目標年不該延後4年。2.PM10加嚴得不夠，應按台灣PM2.5／PM10比例。3.臭氧八小時平均值的計算方式比照美國，小時值應再加嚴。

此外，4.應增列戴奧辛、砷、鎘、鎳、苯、多環芳香烴等有害物質和重金屬的空品標準。5.應增設國家公園等生態敏感區域空品標準，國家公園測站不應納入一般測站平均。

謝炳輝說，環保署舉辦北中南三場公聽會，台中是最後一場，從公聽會中聽取民眾意見，攜回環保署參考評估，中央針對《空汙法》進行修正，4年需檢討一次，2012年早就將細懸浮微粒PM2.5納入，環保署絕對以保護人民健康為重，也要求各縣市落實執行空氣品質標準訂定的法令，全民一起來管控空氣品質。

(中時 )