創世基金會創辦人曹慶舉辦公益畫展。(楊漢聲攝)

創世基金會創辦人曹慶早期親自照顧植物人，用棉花棒清除褥瘡腐肉，進而衍伸靈感用棉花棒作為畫筆，創作出一幅幅意境優美的水墨畫，10日曹慶在台東知本老爺舉辦公益畫展，要幫創世台東院募款購買15扇防火門，金牌舉重國手郭婞淳母親也親自到場認捐6萬元，要為家鄉盡一份心力。

10幾歲時以流亡學生身分來台的曹慶，從公職退休後，將下半生投入政府和民間都不願意做的社會福利工作，開始照顧植物人。

創世基金會表示，曹慶創辦創世基金會，草創初期因缺乏人手及經費，曹慶親自照顧植物人，時常用棉花棒為病患清理褥瘡及腐肉，衍伸靈感用棉花棒作畫，取國畫當代大師張大千、齊白石各一字，屬名「大石」。

公益畫展募防火門！創世基金會強調，由於近年來安養機構發生火災事件頻傳，也燒出安養機構安全問題，創世台東院目前安養37位植物人，計畫升級院區消防設備，每扇防火門10萬元，共需15扇，目前卻連1扇都位募得，於是創辦人曹慶才會將畫作捐出，希望各界愛畫人士來響應。

金牌舉重國手郭婞淳母親也親自到場，並以郭婞淳名義認捐6萬元，郭婞淳母親說，就是很簡單想為家鄉盡一份力，幫助更需要的人，這也是婞淳的初心。

(中時 )