近日美國宣布向台出售約為22.2億美元的軍事裝備，大陸9日表示「強烈不滿和堅決反對。」對此，美國國務院發言人奧特加斯回應「美國在台灣的利益，尤其是與軍售有關的問題，是為了促進台海和地區和平與穩定」。當然美方長期以來基於三個聯合公報和《台灣關係法》的「一中政策沒有改變」。強調對台軍售只是遵守《台灣關係法》。

近日美國國務院批準22億美元對台軍售。這是美國總統川普上任以來的第四次對台軍售，也是規模最大的一次。包括價值約20億美元的108輛M1A2艾布拉姆斯主戰坦克及其相關裝備，以及價值為2.24億美元的250枚「毒刺」導彈及其相關設備。

北京對此表示「強烈不滿和堅決反對」。 大陸外交部發言人耿爽9日在例行記者會上稱，大陸已向美方提出「嚴正交涉」，敦促其撤銷這一計劃，稱美國這次對台軍售「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報」。

美國智庫蘭德公司防務專家何天睦認為，美國此次對台軍售，雖然規模大武器先進，是與過去軍售有所不同。但是武器裝備整體上還是防禦性質，基本上不可能改變地區的軍事力量平衡。他分析，這次軍售有其政治意義，可以將此看作美國與台灣關係提升的一部分。

美國國務院和國防部都已批準這兩項對台軍售案，並將其呈報國會批準。美國國會有30天的時間做出決定，分析人士認為，在國會兩黨現下普遍支持台灣的情況下，軍售案不可能通不過。

美台間頻繁互動正值華盛頓與北京之間因貿易戰和科技較量關係緊張。此前有美國媒體報道稱，在美陸領導人G20峰會會晤之前，美國財長姆努欽為了確保美陸貿易協商順利進行，推遲了對台軍售的最終決定。

(中時 )