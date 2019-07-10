大陸官媒《人民日報》以「以台制華注定徒勞、挾洋自重沒有出路」為題刊文稱，台灣問題事關中國的主權和領土完整，涉及核心利益。大陸政府一再申明，對於維護國家主權、領土完整的決心堅定不移，反對任何國家與台灣展開，任何形式的官方往來和軍事聯繫。並直指民進黨當局「向美國買武器根本無法保證台灣安全」。

文章表明，美國對台軍售是幾十年的老問題了。1982年陸美共同發表的「八一七公報」，就是針對解決美國對台出售武器問題而簽訂的。30多年來，美方一再背棄承諾，違背該聯合公報規定，近期更有愈演愈烈的趨勢，充分暴露其借對台軍售「以台制華」的圖謀。

對於美國頻打「台灣牌」，文章痛批，在當前兩岸關係形勢下，美國這種不負責任的行徑，不但將向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，加劇台海局勢的緊張與複雜程度。並稱，陸美關係的健康穩定發展不僅符合雙方的根本利益，也符合國際的期待。

文章直指，美國對台軍售不會改變兩岸軍力對比的現狀。民進黨當局為一黨一己之私，置台灣民眾利益和台灣前途命運於不顧，上任以來第四次向美國軍購，制造兩岸衝突、拉高兩岸對立，願當美國「以台制華」的棋子和籌碼。且不說美國對台軍售向來以賣價高著稱，向美國買武器根本無法保證台灣安全。

大陸軍隊有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，挫敗任何形式的外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑。任何人都不要低估大陸政府和人民的意志和決心。「挾洋自重」沒有出路，只會自食惡果。

文末指出，海峽兩岸是休戚與共的命運共同體，兩岸關係走近走好的大勢是任何人都無法阻擋的。特別是大陸出台「31條惠台措施」以來，越來越多台灣同胞選擇到大陸工作。在兩岸經濟社會不斷融合發展的大背景下，還以人民的血汗錢充當美國「制華」的棋子，必將遭到兩岸同胞共同唾棄。

(中時 )