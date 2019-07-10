有平面媒體最新民調顯示，國民黨總統初選參選人郭台銘落後對手韓國瑜達9.8％。對此，郭台銘不甘示弱，強調前新北市長朱立倫都同意他去做臍帶血，台北市長柯文哲也應該要贊成0到6歲國家養，藉機拉攏喊話「不管是柯粉、朱粉，這幾天辛苦一點，在家裡挺我！」

郭台銘日前提出育兒政策，強調可創造更多基因、臍帶血等相關產業線的營收跟效益，不會全部用國家的預算來支付。郭今（10）日到基隆被問及民調落後後說，朱立倫都同意做臍帶血，這就是他大健康產業的一環，朱聽懂就不再反對。

郭說，剛剛也有很多基隆媽媽說0到6歲政策非常好，柯文哲也應該要贊成，國家不能沒有年輕的一代，如果台灣人口持續老化、少子化，幾十年後變成只有1600萬人，那所有建設都是空談，但現在0到6歲就搞得大家都要找他算帳，這明明是國家最高戰略標準，他不但要傾家蕩產的做，也相信只要立院過半就能通過法案。

郭台銘藉機呼籲，不管是柯粉、朱粉，在這危急存亡之秋，若讓一個懂經濟、產業、未來並把台灣帶到新境界的人，那請大家這幾天辛苦一點，在家裡來挺他，倘若認為有人比他做更合適，那他會尊重人民的選擇。

國民黨初選最新民調！ 韓國瑜皆大勝郭台銘

(中時 )