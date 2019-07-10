我國汽燃費隨車輛目前採以排氣量徵收，外界呼籲改採隨油徵收，但有另一派人認為不公平，議題爭執多年無法取得共識。交通部運輸研究所近日完成「汽車燃料使用費徵收及里程計費可行性報告」，建議汽燃費維持隨車徵收制度，同時考量到電動車是未來趨勢，隨油徵收恐不適合，且當電動車達一定比例即應開始徵收汽燃費。

交通委員會於2017年提案，要求交通部針對汽燃費隨油徵收進行研究並提出書面報告，該報告運研所已於6月完成並提交交通部。報告指出，汽燃費隨車徵收制度不只便民，也具財源穩定性、適法性。

考量到電動車是未來趨勢，隨油徵收制度可能已不適合，該報告建議應以里程及車重計費的隨車徵收制度，較能公平反應道路使用與破壞程度，也是國際道路費制研究方向。

不過，短期內若要全面改以里程計費恐有困難，運研所所長林繼國曾表示，每輛車有裝設里程表，然而里程表有會被竄改的缺點，再來是如何取得資料，因為新車每年不用定檢，要思考用什麼方式取得每年檢查資料，作為汽燃費依據。

雖說2008年以後汽油車、2012年以後柴油車、2017年以後機車，皆裝設可掌握里程資料的OBD2（車載診斷系統），但用這套系統抓出資料，可能同時會取出其他使用資料，涉及個資、隱私問題，且不少車輛尚未裝設OBD2，須考量額外裝設的成本費用、民意等。

交通部表示，該研究將納入未來政策參考，會持續評估相關細節，短期內尚無制定推動時程表。

(中時 )