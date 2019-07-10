知名聾啞雕塑藝術家林良材前年開記者會，指控前經紀人楊博文辦完展覽後，占有他的47件作品不還，提起民事訴訟，要求楊返還藝術品。台北地方法院審理認為，楊在展覽結束後，沒有占有作品的權利，判楊應返還藝術品。本案可上訴。

林良材提告主張， 2016年他和楊簽署經紀合約書，約定由對方擔任經紀人，楊隔年5月26日至6月18日，舉辦「看見聲音─林良材70週年回顧展」，向他商借47件作品展出。

未料，展覽結束後，楊卻未將作品還給他，佯稱因展覽期間要延長，但他到展覽現場察看，才發現作品已經被楊私自搬離，下落不明，他多次透過LINE要求楊說明作品去向，並且快點返還，但楊都置之不理，不得不提告請求返還藝術品。

楊博文審理時辯稱，依雙方合約，林良材在合約期間全權委託他處理所有作品的讓與、授權、經銷、代理和銷售等事宜，展覽結束後，仍需要進行後續媒體曝光的計畫、拍攝紀錄片、舉辦亞洲巡迴展等，因此展覽結束後，他有權占有47件參展作品，無需經過林的同意。且林前年7月5日片面終止合約，他已先墊付運費、展場佈置費、人事費、場地費等，要求林應付他52萬餘元。

法官認為，依雙方合約，林良材只授權楊處理作品讓與、經銷、代理和銷售，無從看出楊可未經林的同意就擅自任意占有作品。另依雙方LINE對話紀錄，林良材的妻子詢問作品下落時，楊都沒有說明占有作品未來要從事什麼樣的推廣事宜，認定楊自前年6月26日起無權占有林的藝術品，判他楊應返還47件藝術品。

(中時 )