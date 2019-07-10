陳恊志（左）獲頒全台十大傑出救護技術員。（消防局提供）

新竹市消防局高級救護技術員（EMT）陳恊志，因14年前一場緊急救護時的無助、不知所措，燃起他積極學習救護技能的鬥志，不僅主動協助救護教育訓練，聽聞有特殊救護，立即主動跟車出勤，優異的表現獲選全國十大傑出救護技術員。

警專22期消防安全科畢業的陳恊志，回顧當年當小菜鳥時，雖做過基礎訓練，但實戰經驗不足，剛畢業參加一場訓練，1名學長突然在體測時喘不過氣、冒冷汗，送醫途中他僅替學長做氧氣處置，但學長接連出現歇斯底里、躁動情形，連氧氣面罩都撥掉。

「那種沮喪跟無力感深深的烙印在腦海中！」陳恊志回顧，當時很想幫助學長，卻頓時不知所措，當下便立志要成為更專業的消防員，精進各項技術。此後13年消防生涯，陳協志不僅在個人工作上表現優異，更將觸角延伸到消防各項領域。

陳恊志為讓短時間、高緊急性的救護服務再進步，不斷深化救護技術，投入救護搬運毯的改良，結合LUCAS（CPR機）的使用，搬運OHCA（無生命徵象）患者時CPR不中斷，提高患者的存活率；另規畫救護耗材存放櫃的標示，讓同仁救護出勤後補充耗材時，可以強化、複習處置流程。

陳恊志優異表現，使他在全台26個消防機關競爭中脫穎而出，獲選十大傑出救護技術員，消防局長李世恭除了肯定陳的付出，也直言要獲獎「真的很難！」評分標準包含救護或災難處理事蹟、救護教育訓練、品管研究、其它特殊貢獻等10多項評比，相當不容易。

(中時 )