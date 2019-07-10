狄鶯去年3月經歷兒子孫安佐在美國涉恐攻、持武入獄280天，她與孫鵬赴美救子，去年12月底回到台灣，孫鵬今年4月回到《國光幫幫忙》主持節目，孫安佐成為網紅，YouTube頻道訂閱人數破24萬人。狄鶯除了參加謝雷演唱會並未公開露面，時隔15個月，她今（10日）首度公開露面，應導演伍宗德之邀，早上先到士林官邸拍片，下午與兒子孫安佐同框，無酬幫育成社會福利基金會拍攝《願有情》公益短片。

狄鶯今早穿著粉紅色上衣、白色7分褲，一早先在士林官邸生態園擔任老憨兒愛心公益大使。她堆滿笑容推著輪椅上70多歲的老奶奶，不時彎腰問：「要幫妳擦汗嗎？」也拿扇子幫忙煽風，聽到有人愛畫畫，她回對方：「我兒子也愛畫畫，可是他話的是動漫。」輪椅上的老奶奶愛唱歌仔戲，也是狄鶯的歌仔戲粉絲，2人一起合唱「身騎白馬過三關，改換素衣回中原，放下西涼無人管，一心只想王寶釧」，把老奶奶逗得很樂。

宣傳短片服務對象是育成基金會南港老憨兒養護中心，導演伍宗德表示，「基金會裡的老憨兒有的老化虛弱、有的早已失依，沒有家人照顧，短片聚焦在親情，所以透過狄鶯視角照護這些老憨兒，並與孫安佐一起加入，傳達親情的重要性。伍宗德與狄鶯有近30年交情，當初也是他與周雅芳的媒人，狄鶯也是他製作的戲劇《霸王花》的女主角。

(中時 )