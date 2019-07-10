一名遊客7日在義大利海邊悠哉玩水，沒想到四肢突然動彈不得，差點淹死，還好是曾拿過奧運銅牌和世界錦標賽兩面金牌的義大利游泳名將馬格尼尼（Filippo Magnini）正在曬太陽，見狀急忙下海救他一命。

45歲的班尼德托（Andrea Benedetto）在薩丁尼亞島附近的海灘，帶著游泳圈漂浮，卻忽然四肢不能動，一陣強風把他的游泳圈吹走，害他溺水，與他同行的的丈夫見狀吃力地托住他的頭，不讓他沉下去。此時兩屆世錦賽金牌得主馬格尼尼在一旁做日光浴時聽到了呼救聲，馬上跳入海裡救他，讓他浮在海面上，直到救生員派人將他救起。

義大利游泳名將馬格尼尼（Filippo Magnini）在2004年雅典奧運的自由式4人200公尺接力贏得銅牌，並在2005年和2007年的世界錦標賽自由式100公尺奪得金牌，他事後謙虛接受訪問表示，只是做了必須做的事情。

(中時電子報)