蔡英文總統即將出訪加勒比海邦交國，但學者質疑蔡總統主要目標是為了在過境美國時取得更好待遇拉抬選情，為此她不惜花大錢買了一堆用途不大的武器當成交給美國的保護費，搞出「敗家外交」，不但對國防沒有太大效果還可能在過程中再度喪失邦交國，事實與理想背道而馳。

台灣競爭力論壇今日(10日)召開記者會，理事長龐建國直言，本次蔡總統出訪的四個邦交國加總GDP不到我們的4％，國際分量不重，蔡總統真正在意的是爭取過境美國時享有比較好的待遇，誇耀外交成就，拉抬選情。為此她向美國購買戰108輛M1A2坦克，但這些過重的坦克不適合台灣地形，購買的理由是為了在過境美國時有所突破，因此向美國交的保護費。

論壇執行長謝明輝也質疑，大陸賣給泰國的坦克一輛才四百萬美金，我們要跟美國買的戰坦克一輛要1850萬美金，此外我方計畫向美國買的F16V戰機也是上一代戰機了，打不過大陸最新量產中的殲二十戰機，為了蔡英文偏差政策就要交這麼多保護費值得嗎？各縣市都需要錢，台中需要錢解決空汙，蘇貞昌連補助高雄登革熱防治經費861萬元都要對韓國瑜斤斤計較，我們經費有限，調整政策後可以省很多錢，現在花這麼多錢也不能保障國家安全。

謝明輝指還說蔡英文搞過境外交，以追求讓讓台灣更安全為目標，結果卻事與願違，之前過境美國時就被邦交國斷交，累計任內斷了五個邦交國，並且讓兩岸變得更緊張，努力巴結美國，卻讓台灣更危險，因為美國是紙老虎，先前美國除了軍事領域外已跟大陸全面開打，尚且無法打敗大陸，在G20是美國主動暫停貿易戰，因為美國內部農民、科技業者等都反對再打了，再打下去會衝擊川普選情。軍事上美國無人機被伊朗打下來，也不敢打伊朗，因為伊朗背後有大陸俄國印度三個靠山。

龐建國補充，馬英九當總統時證實我們的經濟與外交都有活路，通關密語就是九二共識，蔡英文卻不肯承認九二共識而出現各種亂象。謝明輝說馬英九總統時外交熄火，蔡英文大搞烽火外交，導致對岸挖我們的牆角，我們又缺乏足夠力量對抗或足夠資源給邦交國，靠美國穩住這些邦交國就要付出代價，外交大撒幣對美國軍購54億美金(一千五百多億台幣)，外交部還編列111億6382萬1千元的援外預算，花了這麼多錢得到的結果不是外交關係擴展，而是邦交國遞減，可見政策錯誤，根源在不承認九二共識，搞親美仇中，兩岸就要把資源投入外交戰場對抗。最佳政策是親中親美又親日的三親政策，大家都不滿意但是都可以接受。

政大國關中心研究員湯紹成則認為，美國與大陸對抗下要打台灣牌，蔡英文是美方最佳人選，如果是藍軍或柯文哲台灣牌效果將打折扣，因此美國現在的選擇已很清楚，民進黨初選時包道格講民調高但不懂兩岸關係沒有用暗指賴清德，明確支持蔡英文。

(中時 )