女神小S與許雅鈞共組5口之家，結婚多年一直給人甜蜜和樂的感覺，小S也時不時出賣閨房情事，讓人覺得夫妻倆至今恩愛如昔，而如今許雅鈞被爆出手愛心幫助需要工作的美眉，甚至給予金援，對象包含小有名氣的黑澀會美眉Mika，對話截圖也曝光，一次援助金額高達1萬人民幣，對此，小S出面為老公澄清，但坦承不知道人民幣的事情。

小S老公許雅鈞被爆愛心資助美眉，《鏡周刊》報導，許雅鈞會愛心幫助需要幫助的美眉，但行事低調，方式是透過「中間人」控管慈善金流，受惠者包括黑澀會美眉Mika，某次她接受許雅鈞提供的對岸工作機會，然沒有當地帳戶可收款，遂請友人幫忙，相關對話截圖也因此曝光。

對話中，Mika表示剛跟許雅鈞吃過飯，事後對方轉帳1萬人民幣(約4.4萬台幣)給她，表示24小時內沒領取，錢將會被退回，Mika因此尋求朋友協助，對方說能提供帳戶，要對方轉給她，然Mika表示對方是名人，無法這樣間接操作，後來才曝光了跟小S老公許雅鈞吃飯的情事，甚至脫口：「不知道他還可以照顧我多久？」，又說之前也有人轉帳給她過，「是元介也是用這個給我啊！他就轉台幣給我」。

許雅鈞金援美眉、深夜與美眉外出聚會的消息曝光後，小S也回應媒體詢問，據《ETtoday》報導，小S強調老公是個喜歡招呼朋友的人，有朋友來到台北，必定熱情招待，「而且一群人去吃飯本來就有男男女女」，也說被拍到的女生Sherin她也認識，確認是許雅鈞的朋友之一，但「至於什麼人民幣的事我不知道！」。

(中時電子報)