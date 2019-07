已故前南韓外交部長崔德新次子崔仁國上周跟隨父親腳步,投奔北韓,由於南韓公民投誠北韓的案例相當罕見,因此格外引人注目。友人透露,崔仁國在父母遷居北韓後就背負「叛徒之子」惡名,一輩子經濟來源不穩定、「活在痛苦」之中,才驅使他投奔朝鮮。

已故前南韓外交部長崔德新次子崔仁國6日投誠北韓,友人透露,父母叛逃朝鮮後,崔仁國背負「叛徒之子」惡名,生活困頓,一輩子痛苦。

北韓官媒「我們民族之間」(Uriminzokkiri)7日報導,現年72歲的崔仁國(Choe In-guk)6日抵達平壤,他在一段影片中宣布「追隨父母的腳步、永久定居北韓」,他說「居住、追隨一個他所感謝的國家是守護父母遺志的途徑」,網站稱崔仁國將為「朝鮮的統一而獻身」。

崔仁國「脫南」,背後其實有個心酸故事。他的父親崔德新(Choe Dok-shin)是1960年代朴正熙獨裁統治期間的南韓外交部長,崔德新與政府鬧翻後於70年代移民美國,成為朴正熙政權的批評人士,1986年他再偕妻子柳美英定居北韓,獨留5名子女在韓國生活,崔德新與柳美英也成為南韓至今最具知名度的叛逃人士。

綜合法新社、英國廣播公司(BBC)、《紐約時報》(New York Times)報導,崔仁國自此一輩子背負「叛徒之子」惡名,父母叛逃後,他難以找到穩定工作,甚至在2016年母親過世前,生活都靠遠在平壤的母親接濟過活,友人透露他一直對於無法在經濟上支持孩子感到抱歉,和妻小的關係漸漸疏遠。另一名友人也表示,崔仁國認為在南韓已經沒有任何他能做的事,他一輩子「活在痛苦之中」。

崔德新與柳美英投誠北韓後成為當地政治菁英,朝方提供崔德新一系列高級別職位,不過基本上都沒有什麼實質權力,例如處理朝韓關係的祖國和平統一委員會(Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland)副主席、隸屬於朝鮮宗教天道教(Chondo)的政治團體天道教青友黨(Chondoist Chongu Party)黨魁,妻子柳美英也被授予各類職務。兩人於1989年、2016年相繼過世,死後葬於平壤的愛國烈士陵園。

事實上崔德新家族與北韓的的關係相當匪淺,過去有一名家族成員曾是北韓已故最高領導人金日成的顧問。崔德新擔任外長期間便數度訪問平壤,並獲得金日成接見。

柳美英於2000年曾率領北韓代表團前往首爾,參加南北韓離散家族團聚,崔仁國也是在那時與多年未見的母親首度團聚,隔年開始至今,崔仁國共獲准跨越南北韓邊界12次,最後一次是去年11月、柳美英過世2周年之際。

南北韓名義上仍處於交戰狀態,南韓民眾要拜訪北韓必須經過政府批准,南韓外交部已證實他們事先並不知道崔仁國要投奔北韓,也未收到他的赴北申請,相關單位已著手調查他是如何抵達平壤。

不過BBC引述北韓新聞(NK News)網站總編輯何斯安(Oliver Hotham)指出,南韓人士要逃往北韓「相當容易」,只要獲得平壤同意,他們就能循中國大陸過境北韓。崔仁國上周六抵達平壤國際機場時,受到北韓官員熱情歡迎。

南韓人士叛逃北韓的案例相當少見,北韓當局也會認為政治宣傳價值不高而將他們遣返;相較之下脫北者則較為常見,首爾稱,自1953年以來,約有超過3萬名北韓人士逃亡南韓,近年來脫北人數則稍微降低,2011年脫北人數為2,706人,2017年則僅有1,127人。

