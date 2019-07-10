已故前南韓外交部長崔德新次子崔仁國上周跟隨父親腳步，投奔北韓，由於南韓公民投誠北韓的案例相當罕見，因此格外引人注目。友人透露，崔仁國在父母遷居北韓後就背負「叛徒之子」惡名，一輩子經濟來源不穩定、「活在痛苦」之中，才驅使他投奔朝鮮。

已故前南韓外交部長崔德新次子崔仁國6日投誠北韓，友人透露，父母叛逃朝鮮後，崔仁國背負「叛徒之子」惡名，生活困頓，一輩子痛苦。

北韓官媒「我們民族之間」（Uriminzokkiri）7日報導，現年72歲的崔仁國（Choe In-guk）6日抵達平壤，他在一段影片中宣布「追隨父母的腳步、永久定居北韓」，他說「居住、追隨一個他所感謝的國家是守護父母遺志的途徑」，網站稱崔仁國將為「朝鮮的統一而獻身」。

崔仁國「脫南」，背後其實有個心酸故事。他的父親崔德新（Choe Dok-shin）是1960年代朴正熙獨裁統治期間的南韓外交部長，崔德新與政府鬧翻後於70年代移民美國，成為朴正熙政權的批評人士，1986年他再偕妻子柳美英定居北韓，獨留5名子女在韓國生活，崔德新與柳美英也成為南韓至今最具知名度的叛逃人士。

綜合法新社、英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》（New York Times）報導，崔仁國自此一輩子背負「叛徒之子」惡名，父母叛逃後，他難以找到穩定工作，甚至在2016年母親過世前，生活都靠遠在平壤的母親接濟過活，友人透露他一直對於無法在經濟上支持孩子感到抱歉，和妻小的關係漸漸疏遠。另一名友人也表示，崔仁國認為在南韓已經沒有任何他能做的事，他一輩子「活在痛苦之中」。

崔德新與柳美英投誠北韓後成為當地政治菁英，朝方提供崔德新一系列高級別職位，不過基本上都沒有什麼實質權力，例如處理朝韓關係的祖國和平統一委員會（Committee for the Peaceful Reunification of the Fatherland）副主席、隸屬於朝鮮宗教天道教（Chondo）的政治團體天道教青友黨（Chondoist Chongu Party）黨魁，妻子柳美英也被授予各類職務。兩人於1989年、2016年相繼過世，死後葬於平壤的愛國烈士陵園。

事實上崔德新家族與北韓的的關係相當匪淺，過去有一名家族成員曾是北韓已故最高領導人金日成的顧問。崔德新擔任外長期間便數度訪問平壤，並獲得金日成接見。

柳美英於2000年曾率領北韓代表團前往首爾，參加南北韓離散家族團聚，崔仁國也是在那時與多年未見的母親首度團聚，隔年開始至今，崔仁國共獲准跨越南北韓邊界12次，最後一次是去年11月、柳美英過世2周年之際。

南北韓名義上仍處於交戰狀態，南韓民眾要拜訪北韓必須經過政府批准，南韓外交部已證實他們事先並不知道崔仁國要投奔北韓，也未收到他的赴北申請，相關單位已著手調查他是如何抵達平壤。

不過BBC引述北韓新聞（NK News）網站總編輯何斯安（Oliver Hotham）指出，南韓人士要逃往北韓「相當容易」，只要獲得平壤同意，他們就能循中國大陸過境北韓。崔仁國上周六抵達平壤國際機場時，受到北韓官員熱情歡迎。

南韓人士叛逃北韓的案例相當少見，北韓當局也會認為政治宣傳價值不高而將他們遣返；相較之下脫北者則較為常見，首爾稱，自1953年以來，約有超過3萬名北韓人士逃亡南韓，近年來脫北人數則稍微降低，2011年脫北人數為2,706人，2017年則僅有1,127人。

(中時電子報)