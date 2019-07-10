2019年大聯盟明星賽落幕，由美聯以4比3擊敗國聯，收下7連勝，而因為比賽沒有特別突出的選手，最終MVP頒給中繼1局連飆3K的印地安人投手比柏(Shane Bieber)，不但在主場拿下這項殊榮，還獲得獎金、水晶球棒和一輛雪佛蘭皮卡車。

比柏原先不在先發名單中，是頂替週日剛先發的麥諾(Mike Minor)才獲得機會，同時是他首次入選明星賽。這位24歲的年輕右投手，在5局上半登板中繼1局，表現毫不遜色之外，還賞給國聯強打連3K。

比柏先讓康崔拉斯(Willson Contreras)站著不動被拉弓，接著漂亮的彈指曲球(Knuckle Curve)讓馬泰(Ketel Marte)揮大空棒，最後靠曲球再讓新星小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)滿球數遭三振，退場時獲得滿場印地安人球迷熱烈歡呼，而比柏中繼1局的精采表現，也讓他成為明星賽歷史上第3位能在主場拿下MVP的選手。

比柏獲得水晶球棒和一輛雪佛蘭皮卡車。（美聯社）

「我不知道該怎麼說，現在真的很不可思議，有點失去身體的所有感覺，」比柏在榮獲明星賽MVP後激動的表示，「我在幾天之前才加入明星賽，我竟然能在主場觀眾和家鄉人面前做到，真的不是我能預期的。」

比柏是印地安人隊史第2位全明星賽拿下MVP獎座的選手，不過雖然比柏拿下最有價值球員，但勝投是由洋基的日籍投手田中將大拿下，因此比柏也成為繼馬利喬(Juan Marichal,1965年)及李維拉(Mariano Rivera,2013年)後，史上第3位在明星賽拿下MVP卻不是勝投的選手。

(中時電子報)