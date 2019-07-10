網紅經濟是未來數位行銷主流趨勢，這股熱潮延燒至全球。根據1111人力銀行調查2019年的預估報告，全球KOL網紅行銷規模上看65億美元（約2千億元台幣）。想搭上這一波浪潮，時報金犢獎執委會特別籌劃KOL網紅培訓營活動，在8/12-8/16五天四夜的密集訓練中，教你如何掌握技巧，成為自己的老闆哦！

KOL網紅培訓營課程內容包含社群行銷、個人品牌經營、消費心理學、拍攝照片及影片技巧等，最重要的是說故事的能力，而課程講師集結堅強網紅KOL陣容, 以個人實務經驗傾囊相授，理論實論兼俱。培訓期間安排團隊康樂活動、團隊生活競賽，並舉辦小組競賽、成果發表等。營隊結訓後將由主辦方頒發結業證書。

你是未來KOL之星嗎？金犢培訓營等你來挑戰。

而在網紅經濟外，數位行銷更是青年學子必備的技能，人人都會玩社群、PO文、PO影片，但有「創意」的模式才能讓數位行銷發揮最大成效，在數位行銷營當中，集聚業界大師，以豐富的品牌經營經驗，讓你在五天內身懷絕技。未來如何應用現代科技、數位平台發展新一波的浪潮，創造新營利模式。

全世界的市場都在轉變，你跟上了嗎?!數位行銷營隊於8/5-8/9舉行。

(中時電子報)