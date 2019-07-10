嘉義市有民眾發現烏龜逛大街，在人來人往的街道上閒晃，十分危險，抱著烏龜到派出所求助，警方認為飼主應該會心急如焚，調閱烏龜逛街附近的路口監視器，循線找到周姓飼主，他喜出望外，感謝警方熱心服務。

嘉義市警二分局興安派出所警員楊大慶日前擔服值班勤務時，有1熱心民眾帶小孩到派出所，原來是孩子在南田路段拾獲1隻烏龜，烏龜呈金黃色，與一般常見的烏龜很不一樣，因而研判是有人飼養，飼主應該很心急，趕緊送到派出所求助。

員警楊大慶先置好烏龜，他認為既然該烏龜在南田路段出現，應有地緣關係，便調閱路口監視器來找尋烏龜出現的地點，花了1、2小時仔細搜尋，終於在監視器影像中發現有「一個小點」龜速出現、移動。

楊員推測應該是附近住戶所遺失的，便請線上巡邏員警前往詢問，最後終於順利連絡到周姓失主，她喜出望外。

周姓失主說，家裡養了3隻黃金龜，發現少了1隻，家人分頭到附近找了一圈都沒有下落，正想要到派出所詢問時，警方正好到家附近查訪是否有人遺失烏龜，到派出所確認在派出所的烏龜正是她家裡所走丟的那隻黃金龜。

周女再三向警方致謝，她說，黃金烏龜養了多年，家人都當牠們是家裡的一分子，不知何故會離家走失，能找到太高興了。

(中時 )