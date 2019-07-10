國福大橋採「半半施工」開放民眾單線通行，預計下月中完工。（張祈攝）

去年0206大地震造成花蓮市區尚志橋、3號橋及國福大橋受損，市公所爭取3680萬元經費，今年4月起陸續動工，3號橋封橋修復，預計9月中完工，國福大橋目前單線施工，交通流量較大的尚志橋則卡在台水公司尚未遷移自來水主幹管，才能進場施工，市長魏嘉賢指出，3座橋總施工進度23.6％，較原定進度超前。

去年震損後，市公所爭取經費，去年5月核定3680萬元，魏嘉賢說，招標過程多次流標，最後由隆成工程顧問公司及天譽營造得標，今年4月起陸續施工，從3號橋開始施作，更換支撐墊、綁紮及澆置止震塊鋼筋等，預計9月完工，因橋面封閉，民眾可改道行走十六股大道或農兵橋。

近日動工的國福大橋採「半半施工」開放民眾單線通行，魏嘉賢表示，修復護欄和基座，也增建3處齒型伸縮縫、3處更新鉸接板，緩衝強震衝擊，也設有防滑、排水系統等新穎設計，保障民眾通行安全，預計下月15日完工。

魏嘉賢說，民眾最關心的尚志橋，則因橋樑兩側附掛台水公司的自來水主幹管，須等管線遷移才能施工，台水預計明天辦理第三次招標，管線遷移、確定供水無虞後，尚志橋就會儘速施工。

(中時 )