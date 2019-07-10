藝人陶晶瑩近日上陳文茜主持的網路節目，唱過無數「女人心事」的她，身兼人妻、母親、歌手、主持人、演員，與陳文茜麻辣對談，陶子大吐心聲表示當女人真的不容易，更形容演藝圈是「一個很恐怖的菜市場，妳就是被挑選的鮮肉！」

陶晶瑩大談兩性的不平等，更直言女藝人就像被挑選的肉。（圖／Yahoo TV提供）

陳文茜表示陶子是非典型美女，陶子也分享在高中時第一次遇到被男生「以貌取人」的感受，進一步形容演藝圈是「一個很恐怖的菜市場，妳就是被挑選的鮮肉！」陳文茜便提議發起「#YouToo」運動，告訴男人「我不好看，你跟我一樣不好看；我老，你跟我一樣也老了；我現在長胖，你比我還要胖！」，讓陶子笑讚實在是個好點子！

兩人也談到為何男人可以吃威爾鋼，女人隆胸就要被嘲笑。（圖／Yahoo TV提供）

兩人更在節目中大開辛辣話題，談及兩性生理差異時，陳文茜指出男人年紀到了或體力不足還可以吃威而鋼，但女人平胸卻無解藥！陶子也感嘆，女人只能變魔術成「椰子殼」，但還被男人嫌，認為女人應向男人學習吹噓能力，直指「男人即使非常的渺小，仍會吹噓自己」，陳文茜則笑回，「請妳不要用渺小兩個字」，表示「即使渺小，男人都把自己吹噓成條條大路了」。陶子也認為，女人已被社會潛移默化到總是覺得自己不夠好，更透露自己也是如此。

陶子便問陳文茜下輩子想當男人或女人？陳文茜毫不猶豫回答：「當然是男的！」認為女人一生下來就是潛在的偉人，是來奉獻和犧牲的，也指出女性常被貼標籤，並以自己說話的方式舉例，女性這樣說話被稱犀利，男性就叫溫文儒雅，且「女人時常需把自己偽裝成洋娃娃取悅別人」；陶子對此感到十分認同，並回應「女人為何一定要溫柔賢淑？」認為這就是性別歧視！

(中時電子報)