這樣的景色曾在我夢裡出現過~ 謝謝大自然給我們眼前的這一切🙏 青海湖真的好美好純淨! 因為工作把我們帶到這美好的人間仙境~ 感受到滿滿幸福的正能量☺️ 只有一點 高山反應⋯ 真的讓我頭痛缺氧😣 出發前請工作人員備好最有效果的藥物,結果⋯⋯竟然⋯⋯ 🤦‍♀️這⋯是⋯開玩笑嗎🤦‍♀️ #藍色小藥丸為何還有這作用# #好險我們都沒用到# #但我經紀人吃完立馬見效#