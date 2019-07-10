修杰楷、賈靜雯是演藝圈模範夫妻檔，小倆口結婚近四年，感情黏踢踢超甜蜜，賈靜雯和修杰楷今（10日）則曬出遊青藏青海湖照，當地景色彷彿置身人間仙境，不過為避免高山反應，工作人員準備威爾鋼，修杰楷還拿著藥盒拍照，身旁的賈靜雯則擺出害羞狀。

賈靜雯與修杰楷因工作來到青藏的青海湖，美景讓賈靜雯超驚艷，並發文：「謝謝大自然給我們眼前的這一切🙏青海湖真的好美好純淨！」而為了避免高山反應，工作人員準備藍色小藥丸威爾鋼，讓賈靜雯直呼：「這⋯是⋯開玩笑嗎」、文末還標記「#藍色小藥丸為何還有這作用# #好險我們都沒用到#」。

所幸賈靜雯只出現一點症狀，但仍讓她直呼：「真的讓我頭痛缺氧😣」，而照片中，修杰楷手拿威爾鋼，露「謎之微笑」，身旁的賈靜雯則手摸臉、故作害羞狀，網友則留言「這個登山界很常見」，不過也有人歪樓對賈修夫妻催生第三胎「再來一個寶寶很可以」、「順便再生一個」。

(中時電子報)