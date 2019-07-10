▲草屯農民對鳥嘴潭救濟金過低，水資局又未名開說明會，農民齊表不滿。（楊樹煌攝）

草屯鎮百餘位農民，因不滿鳥嘴潭人工湖徵收公有地發放的救濟金太低，在立委馬文君、議員李洲忠、鎮長簡景賢、鎮民代表施麗桂等人號召下，齊聚議會表達心聲。農民不滿水利署中區水資源局未召開說明會，就決定救濟方案，立委馬文君說，後續將會與水資局進行協調，希望中央拿出善意回應，否則這些農民不排除更激烈的抗爭。

立委馬文君說，農民長期以來，在公有地耕作幾十年，耗費許多投入土地改良、農業設施等，經常收入與付出不成正比，如今土地將被收走，將無法再耕作，希望政府施作重大建設時，應該要站在照顧農民的立場，而不要去傷害農民，呼籲中央保留後續協調的空間。

李洲忠議員表示，農民急切表達心聲，就是希望馬立委、林縣長、中央單位都能聽到他們苦處，苦民所苦，希望中央提高救濟金，並規劃完善的回饋機制，另在水源保護區限制開發能解套，後續將請馬立委協調水資局，希望找到雙贏的局面。

副縣長陳正昇表示，水資局雖已進行救濟方案，仍無法符合民眾需求，才會有大批農民聚集，不達不滿心聲，盼中央正視民眾的聲音、了解農民的苦處，提高救濟金發放標準，陳副縣長也說，未來幾日經協調，希望尋求轉寰餘地，讓事件平和落幕，並讓民眾日子更好過。

農民也透露，人工湖私有地徵收前，中央召開10場說明會才完成徵收，但公有地徵收的救濟金發放標準，卻關閉溝通協商之門，目前有承租的1分地發放18.2萬元，沒承租的發放16.3萬元，到底是如何計算，應公開召開說明會，否則農民為自身權益，只能抗爭到底。

(中時 )