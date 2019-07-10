國民黨總統初選參選人朱立倫10日到台南爭取支持時，針對外傳民調公布後，有參選人可能會脫黨參選一事，強調不管參選人有沒有簽署公約，都要遵守遊戲規則，要有運動家的精神，在這個過程中全力以赴，但是不要對打，大家相互都是隊友，然後7月15日以後一定要團結在一起。

對於先前與郭台銘有些政見上的交火，有人會聯想到是否與韓國瑜結合？朱立倫表示，這段時間他對國民黨內所有的同事，基本上都是大家相互鼓勵，但是政策的不同，不管是郭董提出來的「0到6歲國家養」，或是韓市長提出來的「60歲以上國家養」，他都有一些不同的意見。

朱立倫說，他的意見主要是因為過去擔任市長，長期以來他主張的是「大家養」；尤其是「0到6歲大家養」，他已經做了非常多年，現在拜會台南市家長聯合會，大家也都會有這樣的意見。「大家養」的觀念，最重要就是有錢自己養，如果是中所得盡量推公托公幼，不足的部分希望私托私幼以加盟補助的方式，最後對於低所得的才讓國家養，這樣才符合公平正義。

朱立倫強調，這些政見的不同，絕沒有牽涉到任何的結盟，也沒有牽涉到任何的個人，有人利用放話汙衊他，他還是希望國民黨要推出最好的候選人，提出最好的政見。

至於他在上午推出團結卡，是否認為黨內整合應是在民調公布的一刻？朱立倫指出，其實團結卡就是「團結卡好」，一定要能夠團結在一起，他一定是最大公約數，一定是團結的最大力量，現在不要太針鋒相對，政策可以討論，但是個人不要相互對立，希望大家都是隊友、不是對手，7月15日之後，大家都能整合、團結在一起。

對於民調開始前韓國瑜有一系列大型造勢，進入民調之後郭台銘也有很大量的廣告，大家都在聲量上進行評比，朱立倫也說，他沒有大造勢，沒有大灑幣，也沒有舖天蓋地的廣告，就是認真地勤跑基層，並提出好的政見。不過，在聲量上他的負評是最少的，負面的評價是最低的，他覺得不能只看聲量，還要看到底正評多少、負評多少，相信他一定是負評最小的。

針對政壇認為，如果在民調之後，韓郭2人都不認輸，可能就會有脫黨參選的情況。朱立倫強調，他堅定地希望與相信這些事是不會發生的，也不可以發生，不管參選人有沒有簽署這個公約，都要遵守遊戲規則，要遵守運動家精神，在這個過程中全力以赴，但是不要對打，大家相互都是隊友，7月15日以後一定要團結在一起。

(中時 )