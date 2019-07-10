盼韓出線！支持者製影片挺韓、催民調選票

國民黨本週展開總統黨內初選民調，許多民調都顯示，高雄市長韓國瑜仍領先，郭台銘、朱立倫則位居二三名。自由作家洛杉基被問及，希望誰代表國民黨參選？洛杉基則回應表示，無論誰贏得國民黨初選，他就支持誰，他說「唯一」信念是，一定要讓總統蔡英文下台。

國民黨總統初選民調這周開始，預計15日公布結果。國民黨主席吳敦義形容這是黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，黨中央將總動員備戰，出動民調小組、選監小組和黨部人員，確保初選民調順利進行。

然而，據《匯流》民調顯示，若是在韓國瑜、蔡英文、柯文哲三人對決下，韓獲得41.7％支持，柯文哲獲23.8％，現任總統蔡英文僅獲得21.5％支持，但有13％表示沒意見；如果換成郭台銘與蔡、柯三腳督對決，郭台銘的支持度掉到31.1％，仍勝過柯的21.8％以及蔡的21％。

洛杉基稍早在臉書發文指出，昨天有電台主持人問他，韓國瑜與郭台銘的民調近，會希望誰代表國民黨參選？洛杉基說他回答是「無論誰贏得國民黨初選，我就支持誰」。他說他的「唯一」信念是一定要讓蔡英文下台。

(中時電子報)