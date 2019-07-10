台中市出現首例日本腦炎確診病例，台中沙鹿區50歲男子初期以為感冒，就醫一度誤判為登革熱，但又無神經學症狀；經衛生單位調查，患者住家3公里處有豬舍疑遭感染，將持續調查，提醒民眾加強防蚊並接種日本腦炎疫苗，降低感染風險。

根據了解，該名感染日本腦炎的男子，於上個月21日出現發燒、嘔吐等症狀，23日就醫後因症狀未改善，26日轉診大醫院，經檢查疑似登革熱症狀，醫院收治並通報，9日確定為日本腦炎新增病例。

衛生局長曾梓展指出，感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷死亡。

曾梓展表示，傳播日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段，豬舍也是病媒傳播高風險區，建議民眾穿著淺色衣褲做好防蚊措施。

(中時 )