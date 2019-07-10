總統蔡英文母校倫敦政經學院（LSE）3月設立一座地球儀公共藝術品，將台灣和中國劃為不同顏色，遭中國留學生抗議。校方近期在台灣旁邊加註星號，但未更動台灣的國名標註REP. CHINA（Taiwan）和顏色，並豎立告示牌表示，歡迎不同觀點的人相互尊重的辯論。外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部表示，數月來包括英國會友人、學者專家及社會意見領袖等，持續透過不同方式呼籲校方維持該作品原樣。外交部長吳釗燮也於4月5日致公開信函LSE校長Dame Minouche Shafik，呼籲校方切勿屈從中國的政治施壓與霸凌。外交部對英國各界友人就本案的關心與支持表示由衷感謝。

外交部強調，我國樂見LSE校方決定維持該藝術作品原貌，另以立牌說明該地球儀並不代表LSE校方針對任何領土或邊界的背書，而未作誤導國際視聽的不當調整。LSE校方此一決定既尊重藝術家原創作品的精神，也彰顯台海的現狀事實，外交部深表肯定。

(中時 )