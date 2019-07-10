賄選羈押近6月 嘉縣議員王焜炫交保 13:562019/07/10 中時 廖素慧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 被起訴賄選的嘉義縣議員當選人王焜炫遭羈押近6月後，今天下午由法院裁定150萬元交倮，家屬及支持者在法院等候。 (中時 ) #法院 #嘉義縣 #縣議員 #當選人 #支持者 也許您會感興趣 推薦閱讀 暑假青少年籃球比賽 嘉義縣警察局長來開球 18:202019/07/06 生活 大學生怒吼 公投法修到看嘸 04:102019/07/08 政治要聞 謝明達逆轉改判無罪 非常上訴今開審 10:022019/07/08 社會 國民黨雲林山線立委人選 謝淑亞態度軟化 10:432019/07/08 政治 設計不良 公車時刻表竟要趴地才能看 14:172019/07/08 生活 謝明達案未開庭無罪定讞 檢方請求提案大法庭統一見解 16:442019/07/08 社會 不滿遭影射利用弱勢 屏縣議員蔣月惠提告 18:072019/07/08 社會 公車時刻表 趴地才能看 04:102019/07/09 地方新聞 養蚵改用環保浮具 減少環境負擔 16:082019/07/09 生活 胞兄涉賄選 地院判南投縣議員莊文斌當選無效 21:312019/07/09 政治 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 抓到了！散布蘇貞昌丟筆不實訊息 工程師到案 - 社會 - 中時 遭警擊斃通緝犯解剖 兒女到場不發言 - 社會 - 中時 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。