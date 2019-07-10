長榮空服員、空服工會理事郭芷嫣，在 LINE群組上貼文，說要電爆罷工落跑組員、「加料」反罷工機師餐點，長榮已報警處理，並將郭調任地勤，警方則以「違反民用航空法」規定調查中。對此，律師林智群表示，這個案子成立可能性很低。

林智群在臉書發文說，空姐郭芷嫣揚言幫機師加料，是否構成危害飛安罪？他有三點看法，如下:

一是長榮大動作報警，警方也用「違反民用航空法」法條調查，重點在威嚇，殺雞儆猴，這個法條看起來刑責非常重，實際上不容易成立。

二是「違反民用航空法」第101條的核心是危害飛航安全，郭說要在機師的飲食裡面加料，確實有可能影響飛安，但這個是空姐開玩笑的話？還是她已經付諸行動？要加什麼料？是胡椒？還是毒藥？可是差很多的；要注意的是，這個條文並沒有處罰預備犯，也沒有處罰思想犯，不是你想一想講一講就會成立犯罪的。

三是以空姐的立場，自己也在飛機上，要幫機師加料，機師肚子痛摔飛機，大家（包括空姐）一起死，對她（郭）有什麼好處？我是看不太出來，要用LINE群組裡的一句話，認定對飛安有影響，是有困難的！

林智群說，他講一堆，不是說空姐是對的，她的相關發言不符合她的職業身分，有失分寸，是不爭的事實，但是，長榮要告的法條（民用航空法第101條），要件非常嚴格，這個案子成立可能性很低。

擦臀空服「電爆」貼文是真的 工會幹部鞠躬歉

(中時電子報)