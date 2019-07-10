一名人妻發覺老公行為異常，查看手機發現他跟另名女子對話頻繁，人妻自己當起偵探，跟蹤老公，果然逮到他和別的女人喝咖啡、進民宅。怒氣沖沖的人妻要老公給交代，但結局神展開，她竟然從老公手中拿到自己跟小王的激情照！

作家H日前在節目《名偵探女王》分享捉姦故事，他說有一名人妻發現老公行為「有詭」，開始會把手機拿進廁所看，人妻做了許多懷疑老公的老婆會做的事：偷看手機，發現老公跟一名特定女子頻繁聊天，還約咖啡廳碰面。

人妻跟蹤老公，果然看到老公跟外面的女人喝咖啡，喝完還一起走進一棟大廈，疑似是女子的住處。人妻在門外等到老公走出來，立刻怒氣沖沖上前質問，看到老公手上拿著一個牛皮紙袋，搶過來一看，裡面竟然是自己跟鋼琴老師的「床照」！

人妻抬頭一看，才發現門上牌子寫著「徵信社」，原來她自以為逮到老公出軌，殊不知其實是被老公抓姦。

(中時電子報)