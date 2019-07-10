台中市政府經濟發展局向經濟部爭取補助，推動台中市跨境體驗示範基地計畫。（盧金足攝）

台中市府在東協廣場近年來改頭換面，不只成為異國風情的商場，市府也宣布置「跨境體驗示範基地」，邀請阿里巴巴國際交易市場、越南電商悅購數位、香港商易通全球跨境電商、台貿全球電商等知名跨境電商公司，與台中在地產業媒合交流，台中市長盧秀燕表示，讓在地產業藉由網路電商走向國際市場，預計今年第四季對外營運，一起跨境拚經濟。

台中市府經濟發展局向經濟部爭取補助，推動台中市跨境體驗示範基地計畫，在東協廣場設置示範基地，作為跨境電子商務公司與台中在地產業的實體交流平台，媒合知名網路電商與在地產業，拓展在地產業的國際市場。

「台中拚經濟！」盧秀燕表示，跨境示範基地提供網路電商與在地產業實體媒合平台，互相交流、合作，將成為台中發展跨境商務的主要樞紐。

盧秀燕說，基地主要發揮三大功能，第一是服務，提供企業及創業青年業務諮詢、顧問輔導、商品市場前測、通路媒合等服務；第二是橋梁，未來將舉辦創業小聚、創業課程、案例分享等活動，邀請通路商和業者面對面交流；第三為共享

，將打造co-working共同工作空間、直播空間、辦公與會議場地，吸引台中企業或創業青年進駐。

經發局指出，基地預計今年第四季開放對外營運，將協助在地創業團隊在技術、資金、法律、市場等各面向媒合，同時希望招募國外團隊投資台中市場並落地營運。

此外，市府規畫與亞太電信合作，在基地導入智慧科技，推動產業轉型，發展智慧迎賓、智慧零售、擴增實境等科技。

跨境電商媒合平台開放台中在地產業申請，登錄公司介紹與主要產品，串聯各大跨境通路商，協助在地產業進行跨境拓銷，打造台中成為富強城市。

(中時 )