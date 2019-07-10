公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 13:572019/07/10 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市內湖區民權東路6段今天上午10點多發生一起公車與特斯拉電動車車禍，轎車駕駛受傷送醫。（翻攝自臉書社團） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市內湖區民權東路6段11巷與瑞湖街交叉口，今天上午10點多發生一起公車與2輛轎車車禍，其中一台則是價值超過300萬的特斯拉 Model X，所幸公車上並無乘客，僅特斯拉駕駛受傷送醫治療，至於事故原因將後續調查釐清。 警方表示，1輛大都會公車行經交叉口，正要左轉進入總站停車，並與對向2輛直行汽車發生碰撞，由於撞擊力道相當大，特斯拉的車頭全毀，大燈破碎，車上30多歲的駕駛身上多處挫傷，送醫救治。 (中時 ) #特斯拉 #公車 #駕駛 #交叉口 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 特斯拉上海招聘會 一天面試500人 13:022019/07/07 財經 特斯拉上海招聘會 面試500人 04:102019/07/08 全球財經 疑天雨路滑 美濃女駕駛自撞分隔島不治 17:012019/07/08 社會 他搭公車被辱尷尬爆 路人神助公車變「戀愛巴士」 20:222019/07/08 社會 上下車刷卡新制 溢扣車資頻傳 04:102019/07/09 地方新聞 上下公車刷卡 加強教育訓練 04:102019/07/09 地方新聞 國道3號後龍段小客車翻車3人傷 11:492019/07/09 社會 新竹女賊偷未熄火汽車 警連開14槍 23:302019/07/09 社會 權證星光大道－權證買凱基 財富聰明積 和大訂單加持 營運增溫 04:102019/07/10 證券．權證 《通信網路》振曜攜中華電，智慧公車站牌前進花蓮 09:092019/07/10 財經 社會熱門新聞 裸女闖民宅 屋主轟39槍沒用 12歲兒解決她 - 社會 抓到了！散布蘇貞昌丟筆不實訊息 工程師到案 - 社會 - 中時 公車左轉進站 撞爛300萬元特斯拉 - 社會 諜對諜！人妻逮老公跟女人進民宅 竟看到自己激情照 - 社會 遭警擊斃通緝犯解剖 兒女到場不發言 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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