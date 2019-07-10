台北市內湖區民權東路6段11巷與瑞湖街交叉口，今天上午10點多發生一起公車與2輛轎車車禍，其中一台則是價值超過300萬的特斯拉 Model X，所幸公車上並無乘客，僅特斯拉駕駛受傷送醫治療，至於事故原因將後續調查釐清。

警方表示，1輛大都會公車行經交叉口，正要左轉進入總站停車，並與對向2輛直行汽車發生碰撞，由於撞擊力道相當大，特斯拉的車頭全毀，大燈破碎，車上30多歲的駕駛身上多處挫傷，送醫救治。

(中時 )