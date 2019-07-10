PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

昨日（9）衛福部疾管署，誤將登革熱防疫簡訊通知範圍設定為「國家層級」，不僅讓開山里一夕爆紅、Google熱搜超過10萬筆，也引發外界熱議。有人更直言，若此事件在前總統馬英九時代發生，一定被鋪天蓋地圍剿，甚至扣上「賣台」帽子、逼一堆人下台；國民黨做錯事被罵會收斂，民進黨做錯事被罵不僅會更兇罵回去，還會要對方道歉。

網友在PTT論壇發文，表示「開山里」事件若發生在馬英九時代，綠營一定鋪天蓋地，扣上「賣台」帽子，甚至說「果然是特首」、「不把台灣當國家當地區」等等，更會操弄輿論逼迫一堆人下台。

該網友更痛批：「兩黨都爛，只是KMT硬做錯事被罵，還會收斂；DPP硬做錯事被罵，罵回去更兇，還要對方道歉。」

其他網友紛紛回應：「英粉：下台啦！無能馬」、「去年大家一直講，KMT做不好大家罵，DPP做不好罵大家」、「DPP拿國家資源打擊政敵不是很正常的？國家就是我家」、「如果開山里是在高雄，今天直接一堆人抓起了」。

(中時電子報)