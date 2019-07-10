行政院人事行政總處今天舉行軍公教待遇審議委員會，人事行政總處副人事長蘇俊榮說，上午的會議並未達成共識，加薪與否正反意見都有，人事總處將在彙整後送蘇揆核定。

蘇俊榮說，主張維持現狀不調薪者認為，考量政府財政及地方政府負擔，調薪可能讓明年概算編列困難，且過去一年物價上漲幅度溫和，建議維持現狀。

主張調薪派則認為，在經濟成長不是躍進時，可用政府部門調薪帶動民間調薪，加速整體經濟動能，建議可以調薪。

至於調薪幾趴，蘇俊榮說，會中並沒有討論，最後只剩不調跟調兩種意見，人事總處在彙整後就會送行政院。有鑑於明年概算編列在即，人事總處很快就會報行政院核定。以讓行政院有作業時間，要調的話要找財主單位商議，不調就按既定的概算編列往下走。

值得一提的是，原先外界預期地方政府因財政吃緊，都會反對調薪，但今天會中對於軍公教調薪，出席的地方政府也有不同意見，有縣市代表說，如果要加薪願意配合支持，反對方則說，現在籌編明年概算「很辛苦」，基於財政考量表達反對。

(中時 )