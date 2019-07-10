食藥署接獲美國及加拿大發布國際化粧品警訊，台鉅生產5款特定批號化妝品，疑含石綿類成分，可能造成健康危害，要求下架回收。台鉅集團董事長陳東亮出面說明，強調相關產品「不是在台灣生產」、「從來沒有在台灣銷售」，且依據製造產地也是屬於合格的產品，雖然各國檢測方法不一，但都需合格才能出口；而這些產品都是3年前所製造，銷售國在美國，美國都已做下架銷毀處理。

陳東亮表示，相關產品是在中國製造，而中國和台灣等亞洲地區檢測方法都一樣，所謂「零檢出」在亞洲定義就是在千分之4以下，但在歐洲則是百萬分之1才算「零檢出」，雖然檢測方式日新月異，但亞洲目前沒有這類檢測設備，也因為這個原因，台鉅找不到這樣的實驗室進行檢測。

陳東亮強調，公司對任何有危害人體的材料都採取非常嚴謹態度，一律以健康為依據，現在公司配方也採用更健康、更可靠方式進行，呼籲消費者「可以放一萬個心」。

(中時 )