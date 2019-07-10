直擊／狄鶯沉寂16個月首露面 攜子孫安佐同框做公益

狄鶯和孫鵬所生兒子孫安佐去年3月在美國因涉嫌恐攻被捕，折騰260天後，一家三口終於在去年底平安返台，而淡出演藝圈15個月的狄鶯，今(10日)狄鶯參加公益活動正式復出，記者會上狄鶯忍不住落淚，指去年出事時有3人上節目說他們家事最讓她不能諒解，直說：「他們沒有同理心！」但對於對方身分，狄鶯沒有挑明。

狄鶯今穿粉色上衣、白色七分褲在士林官邸參加公益活動，狄鶯在記者會上先替兒子孫安佐緩頰，澄清兒子當時在美國說那些話真的是無意的，「他覺得他的話被扭曲」，強調孫安佐真的是乖巧、善良的好孩子，「我還蠻心疼他的，大家都誤解他，我兒子從小就很有愛心，八八風災的時候還捐出5萬元紅包，以前覺得為善不欲人知，但現在好像不是這麼一回事」。

去年因兒子出事狄鶯只好全面噤聲，有苦難言的她終於忍不住抱怨，指有不少人趁機上節目批評她，連她送兒子出國心痛都被扭曲成是太溺愛孩子，狄鶯特別指出其中有3個人真的讓她很生氣、難以釋懷，說到難過處狄鶯忍不住哽咽落淚，反批「那個人」很可憐，怎麼會在這種非常時刻評斷母愛的對錯。

狄鶯說在美國一家3口見到面的時候，3個人都哭了，孫安佐也覺得爸爸媽媽真的很愛他，「媽媽愛小孩是天經地義，孩子出事，有哪個媽媽不會心痛，無論幾歲都永遠是個寶，但沒想到那麼多人沒有同理心」。

(中時電子報)