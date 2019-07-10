有平面媒體民調出爐，國民黨總統初選參選人韓國瑜遙遙領先對手郭台銘達9.8%，郭台銘今（10）日來到基隆大佛禪寺參拜後受訪時說「絕對不相信！」他表示，這1周的民調已大量失真，他的選民都是在外面上班跟做生意，痛批在家接電話的辦法是有問題。

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