《大政治大爆卦-無色覺醒》大喊民調不公 郭董比賽一半鬧脾氣 果然已不理智？ 14:082019/07/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦-無色覺醒》大喊民調不公 郭董比賽一半鬧脾氣 果然已不理智? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有平面媒體民調出爐，國民黨總統初選參選人韓國瑜遙遙領先對手郭台銘達9.8%，郭台銘今（10）日來到基隆大佛禪寺參拜後受訪時說「絕對不相信！」他表示，這1周的民調已大量失真，他的選民都是在外面上班跟做生意，痛批在家接電話的辦法是有問題。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #郭台銘 #初選民調 也許您會感興趣 推薦閱讀 岡山經濟論壇座談會！郭台銘致詞艱澀 鄉親腳抹油溜一半 04:102019/07/06 政治要聞 郭台銘投資台灣 大臭彈！ 17:252019/07/07 政治 曾說「我是半瓶水，響叮噹！」 郭台銘別忘記 17:492019/07/07 政治 郭台銘投資台灣 愛亂開支票 04:102019/07/08 財經要聞 郭投資畫大餅 炸遍全台 04:102019/07/08 政治要聞 新聞透視》郭自認半瓶水 響叮噹 04:102019/07/08 政治要聞 郭台銘切割楊秋興：不要來找我 10:462019/07/08 政治 死不簽公約 葉元之：郭台銘營造脫黨氛圍 13:422019/07/08 政治 「沒交情」切割楊秋興 郭台銘民調恐重傷 00:052019/07/09 政治 翻臉不認人 郭台銘切割楊秋興 04:102019/07/09 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜民調周格外低調？兩原因成關鍵 - 政治 對韓落井下石？陳其邁一語遭譏：終露刻薄真面目 - 政治 韓國瑜租屋處照片曝光 韓粉：豪個鬼啊 - 政治 韓粉秀高雄鳳山大雨影片 問哪裡淹水？ - 政治 韓黑PO圖仁武淹大水 在地阿鴻立刻直播闢謠 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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