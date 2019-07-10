鬼學怨 Death Whisper

★ 繼《陰地》《屍約》後．今年鬼月最駭人的校園靈異傳說！

★ 翻拍自轟動韓國的經典恐怖片《女高怪談》，外媒盛讚「神翻拍！」

★ 東南亞鬼才導演艾文蘇亞狄最新恐怖「厲」作，韓國Ｘ東南亞聯手打造國際級驚悚鬼片！

劇情簡介

聽見鬼陰聲，千萬別回頭…

每所學校都有自己的恐怖傳說，在這裡若聽到了詭異聲音，千萬別回頭…。這所明星學校培育出無數菁英學生，卻有著極不合理的學長學弟制陋習，一年級新生被迫以「奴隸」身分生活，永遠只有被稱為「國王」學長姐霸凌的份。艾力克斯（安格尤納達 飾）是本屆新生，飽受欺凌的他只有跟同年的美琪（阿曼達蘿爾思 飾）相處時才能稍獲喘息。某日，校園中有人意外觸碰了禁忌，引出了傳說中的鬼魂，不僅讓擁有特殊體質艾力克斯開始頻繁撞鬼，學生們也一個接一個離奇喪命，校園一夕之間成了駭人地獄…《鬼學怨》將於2019年7月26日駭人上映

威視電影【鬼學怨】正式預告 (07.26 鬼話連篇)

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(中時電子報)