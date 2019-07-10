民進黨今中執會討論第10屆區域立委徵召人選案，被問到與時代力量合作一事，民進黨主席卓榮泰受訪表示，希望基於對於現任者彼此尊重的方式，繼續朝這個方向來計畫，在其他選區就一起努力，現任立委選區就彼此尊重，打好選戰。

至於不分區提名作業；卓榮泰表示，目前想法是成立不分區提名委員會，再來進行人選、排名，提名委員會預計這個月成立。

民進黨今中執會可望通過新竹市、花蓮及基隆三個艱困選區三個徵召案，由於花蓮選區現任立委蕭美琴遲遲還未決定，是否勸不動？卓榮泰指出，不是，花蓮因為對方提名狀況雖然確定，雖然一直有其他的變化當中，所以現在慎重一點處理。

他說，美琴委員在花蓮經營這麼多年，地方上對他參選是一致，沒有任何其他的替代人選等等，但因為應該讓蕭美琴多一點空間思考，繼續參選對於花蓮實際上的協助、幫助是什麼？美琴對花蓮地方有非常大的使命感，蕭的參選一定要實質展現出來，不僅是要讓花蓮人支持，還有蕭可以用什麼力量幫助花蓮，「她一直朝著這個方向努力，我們也在協助她」。

卓榮泰表示，今天就會有幾個徵召區會完成，因為艱困選區牽涉黨內同志參選意願以及跟其他友好團體、政黨的合作方式，所以會比較慎重，他原來時程安排是希望七月底之前完成重大作業，現在一直朝著這個目標進行，每個禮拜都有適度進度。

至於否擔心時代力量挖牆腳？卓榮泰表示，身為執政黨，最怕就是席次減少，挖牆腳不僅是一個政黨而已，其他政黨都在挖門禁黨牆角，只要做好參選、輔選工作，鞏固自己的力量就好了。

(中時 )