今年2月高雄旗山曾有百餘名蕉農抗議青蕉收購價格遭盤商聯合壟斷，但公平會調查結果認為「查無不法」，引起立法委員黃國昌不滿，他今（10）日在臉書上發文質問農委會主委陳吉仲及高雄市長韓國瑜「能接受嗎？」陳吉仲表示，農委會只能依《農產品市場交易法》看是否有不當利得，市場壟斷行為主管機關是公平會，尊重其調查結果。

陳吉仲表示，因聯合壟斷行為主管機關是公平會，故2月有蕉農反映，農委會農糧署第一時間即將相關資料提供公平會；農委會只能依《農產品市場交易法》看盤商是否有不當利得，聯合壟斷行為主管機關是公平會，公平會是獨立機關，尊重其調查結果。

陳吉仲指出，若是要知道盤商有無不當利得，就要將香蕉的市場價格、批發價格到產地價格全部公布，再以生產過程中的管理行銷費用，包括催熟、紙箱、包裝損耗、運輸費用去對照，才可以合理判斷，農委會樂意提供相關資料。

陳吉仲並說，農委會在乎的是蕉農賣的價格是否讓他的收入增加，以今天台北果菜批發市場為例，市場拍賣價將近每公斤24元，已是往年同期價格好幾倍，今年香蕉價格即使到現在7月，在同樣產量下價格能維持這麼好，市場操縱空間就能大幅度減少。

(中時 )