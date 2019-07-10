狄鶯去年3月經歷兒子孫安佐在美國涉恐攻、持武入獄280天，她與孫鵬赴美救子，去年12月底回到台灣，孫鵬今年4月回到《國光幫幫忙》主持節目，孫安佐成為網紅，YouTube頻道訂閱人數破24萬人。狄鶯除了參加謝雷演唱會並未公開露面，時隔15個月，她今（10日）首度公開露面，應導演伍宗德之邀，早上先到士林官邸拍片，下午與兒子孫安佐同框，無酬幫育成社會福利基金會拍攝《願有情》公益短片。

狄鶯今早穿著粉紅色上衣、白色7分褲，一早先在士林官邸生態園擔任老憨兒愛心公益大使。她堆滿笑容推著輪椅上70多歲的老奶奶，不時彎腰問：「要幫妳擦汗嗎？」也拿扇子幫忙煽風，聽到有人愛畫畫，她回對方：「我兒子也愛畫畫，可是他話的是動漫。」輪椅上的老奶奶愛唱歌仔戲，也是狄鶯的歌仔戲粉絲，2人一起合唱「身騎白馬過三關，改換素衣回中原，放下西涼無人管，一心只想王寶釧」，把老奶奶逗得很樂。

宣傳短片服務對象是育成基金會南港老憨兒養護中心，導演伍宗德表示，「基金會裡的老憨兒有的老化虛弱、有的早已失依，沒有家人照顧，短片聚焦在親情，所以透過狄鶯視角照護這些老憨兒，並與孫安佐一起加入，傳達親情的重要性。伍宗德與狄鶯有近30年交情，當初也是他與周雅芳的媒人，狄鶯也是他製作的戲劇《霸王花》的女主角。

中午左右，狄鶯換上白色連身裝、白色運動鞋現身，提到去年初在美國救子那段難熬時間，她忍不住哽咽落淚，提到兒子孫安佐現在真的長大了，還會要她去健身練出像自己一樣的肌肉，她又破涕為笑，整場記者會笑淚交織。並透露自己52歲的弟弟也有老憨兒狀況，平時是80多歲的媽媽照顧，未送到養護中心，所以對育成的老憨兒格外有感。

狄鶯強調自己沒有復出，未來有邀約就會拍。透露可能會出書記錄那一段在美國經歷，她強調兒子孫安佐真的是善良的孩子，只是在美國說錯了一句話，「我還蠻心疼他的，大家都誤解他，我兒子從小就很有愛心，八八風災的時候還捐出5萬元紅包，以前覺得為善不欲人知，但現在好像不是這麼一回事，我看到有談話性節目在批判我，就因為他出國我心痛，就說我心理有問題，說我溺愛孩子都要去看心理醫生」。

狄鶯說在美國一家3口見到面的時候，3個人都哭了，孫安佐也覺得爸爸媽媽真的很愛他，「媽媽愛小孩是天經地義，孩子出事，有哪個媽媽不會心痛，無論幾歲都永遠是個寶，但沒想到那麼多人沒有同理心」。

狄鶯坦言，在美國那段時間很埋怨媒體，但她發現孫安佐很能應對媒體，也比她聰明百倍，她自己反倒是有話直說的人。發生美國這件事之後，一家3口的感情更加緊密，希望各位媒體能多多關照孫兒佐、手下留情。她說今天出門前，孫鵬提醒她注意情緒管理，她笑說：「他誤解我了，他知道我心直口快，但我也沒在聽，做人不要失真。」

她說，孫安佐到現在還是很有正義感，不敢再玩（槍枝），他現在忙著拼經濟、學費也可以自己搞定，零用錢也不用他們擔心，孫安佐賺的都交給她，她幫他保管。她說，孫安佐原本已經考上天普大學犯罪學系，未來想進反恐小組，發生事情之後，她覺得很可惜，國家也失去棟樑，她現在想當兵、當蛙人。

她說去年還沒到美國前，體重約41公斤，到美國之後，因為壓力大狂吃，體重胖55公斤，胖到自己都有感覺，直到回台前2個月，靠著1天3顆蛋、水果、青菜、只喝水不喝咖啡減到49，現在維持這個體重。

她哽咽說，在那邊（美國）讓她最感動的是「看到我老公的背影，他真的很愛兒子和我」，他們是佛教徒，發生事情時，他們什麼神都拜，從天公拜到耶穌、聖母瑪利亞，她和孫鵬每天在朋友家後面仰望著天，手牽著手看夕陽，偶而看彩虹，偶而看飛機劃過，孫鵬跟她說「如果兒子無罪，第一個坐上飛機的一定是兒子，我（孫鵬）一定是最後一個」。狄鶯說，「我為我兒子驕傲，雖然他說錯話，但他真的非常善良，我老公給人花心印象、好像很愛玩，我從來沒想過他這麼愛孩子，這次讓我們一家學到教訓，也讓我們一家感情更加緊密，感謝各路神明」。

(中時 )