伊林娛樂健美名模紀艾希，靠健身擺脫肥胖、減肥導致的婦女病及輕度憂鬱症，練就結實有致的身材，圓翹的屁股曾被伊林娛樂副董事長陳婉若認證為最美蜜桃臀。最近紀艾希特別抽空把自己的經驗集結成書，7月16日在伊林選品官網推出首本健身書《蜜桃臀這樣練》，分享美尻秘訣，也讓夏天想到戶外遊憩的美眉們，毫無負擔的展露身材。

紀艾希笑稱自己是「超級美國人」，食量非常大，可以每天吃漢堡、義大利麵、炸雞，甚至3餐都吃麥當勞，加上跳街舞的關係，下半身比較豐腴，常被說屁股大、腿粗，175公分的她還因沒有節制飲食，一度胖了5、6公斤，在纖細的模特兒圈中顯胖。

紀艾希推出《蜜桃臀這樣練》健身書，鼓勵女孩們建立健康心態。（伊林娛樂提供）

為了事業，紀艾希5年前曾用不健康的激烈減肥法，導致包括催吐、吃中藥、埋線、針灸，也曾嚴格控制熱量，每天只吃800卡：「當時我一天只吃2顆蘋果、1碗紅豆薏仁，跑操場一個小時，一個月瘦6公斤。」但這些減肥方法一旦停止，立刻復胖，她的身體就在這種瘦了又復胖的「溜溜球效應」中受損，氣色差之外，一度造成生理期停滯3個月，被醫生警告子宮狀態如同更年期婦女，恐將一輩子無法生育：「醫生開黃體素給我，他告訴我這藥是給更年期婦女吃的，如果吃了生理期還是沒來，他也救不了我了。」

這個打擊，讓才23歲的紀艾希產生輕微憂鬱症傾向。因此她決定要靠健康的方法瘦身。在好姊妹的帶領下，紀艾希踏入健身房，3個月後，她不僅身形變瘦變緊實，體脂從29％降到23％，成功找回自信，內衣秀跟比基尼秀邀約變多，廠商很喜歡她健康美的身材，女粉絲也變多。

推出《蜜桃臀這樣練》，紀艾希的目的是希望鼓勵想踏入健身房的女孩，不要怕，建立好健康的心態，搭配飲食，準備好迎接身體的美妙改變。

(旺報 )