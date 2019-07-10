雲林區高中職免試入學分發9日放榜，許多學生的第一志願斗六高中招生498人，斗六國中167名學生上榜，占三分之一。校長林俊賢表示，原預估有更多學生上斗高，不過今年不少學生選擇五專。

斗六國中去年600名學生畢業，176人考上斗六高中；今年530名畢業生，會考成績加上比序積分，原估計有220人達到斗高入學標準，9日放榜結果，167人將入學。

去年起科技大學恢復五專招生，今年校系選擇更多，校長林俊賢表示，五專非常積極招生，今年第一階段優先免試入學，該校有70人錄取創新高，第二階段估計還會有30人，總計約100人，如此熱烈狀況很罕見，以往頂多30到40人讀五專。

林俊賢不諱言，五專重出江湖後，積極到國中宣傳與招生，該校學生青睞醫護科系、工科，對高職招生造成不小壓力。

有家長認為，五專也是大專設備和師資，讀完直升二技，若畢業後選擇就業，工作三年就可直接考研究所，這些都是誘因。

斗六國中今年會考有39名學生考5A滿分，36人選讀斗六高中，3人選讀虎尾高中。其中女學生賴季琳總分達90分滿分，是斗六高中榜首。

斗六高中校長羅聰欽表示，今年該校招生498人， 有3個榜首， 也就是會考5A＋＋滿分、競賽積分也滿分，總分90分。斗六高中今年最低錄取分數最低是76.5分。

(中時 )