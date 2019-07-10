朱姓機師揚言要空姐送上特別餐，遭長榮航空以嚴重踩到飛安紅線為由開除，桃園機師工會今(10)日聲援他，長榮此舉不符比例原則，將全力協助他申訴救濟。眼科醫師黃宥嘉認為，長榮公司雖自有立場，但用此手段就能平息流言嗎？她支持給朱姓機師改過自新的機會。

朱姓機長日前在個人臉書發文「我辛苦的姊妹們，現在抨擊你們的人，都記下來，以後記得有special meal要送上」，此貼文發出後，引發飛行員恐慌，遭長榮航空以「破壞飛行安全、減損公司形象」為由，經人評會討論後以記二大過免職。

對於朱姓機師遭長榮解雇，桃園機師工會今凌晨發聲明指出，懲處違反勞動法根本原則，工會將全力協助當事人進行申訴救濟，也期許長榮航空公司重新考量後，能做出合乎比例原則的妥適調整。

黃宥嘉在「睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間」臉書上貼文，同情朱姓機師的處境。她認為，機師工會協助會員，適時表明立場，表現不錯！像是醫師公會每年我們也繳好多錢。

黃宥嘉表示，公司當然有公司的立場。不過，流言僅僅用此手段就能平息嗎？「我的立場是支持給朱姓機師改過自新的機會。說真的，我覺得社會標準，道德輿論要重視，自我修身要加強都是正理，問題在於，強姦殺人虐嬰致死到了法院判斷都是可教化，狼師侵犯女童遊走20年，未曾因犯罪丟職，我們不見教育體系出來說明未來如何防範官官相護。」什麼是公理正義呢？我們不是制式化的社會，但是某些情況值得深思！

黃宥嘉建議，就讓朱姓機師抄1萬遍佛經如何，大家不是都吃這一套嗎？有網友挑戰黃宥嘉的想法，「沒聽過機長想不開 拉飛機上的人 一起赴死？」、「是可以給改過的機會啦,但消費者想到這些還是會『驚驚』」、「社會輿論很難站在機長這邊，只能說私人機構就是這樣」。

(中時電子報)