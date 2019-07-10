「台中購物節」10日開跑，台中知名逢甲夜市、大甲蔣公路夜市、忠孝夜市、中華夜市、昌平夜市、民意街文創市集、華美市集、梨山水果市集、金谷市集、旱溪夜市、太原夜市等11處攤販集中區均加入優惠店家，祭出各項促銷優惠，消費金額更可3倍累計，讓民眾有更高機會抽中千萬豪宅、百萬名車。

台中購物節10日起至8月14日展開為期6週的盛大活動，消費滿500元即可抽豪宅、名車、總統套房住宿等大獎，市府經濟發展局特別邀集11處攤販集中區，祭出各項促銷優惠，消費金額更可3倍累計，中獎機會大增，懸掛活動萬國旗的攤商，台中購物節專屬折扣優惠。

經發局表示，每周三晚間6時推出「歡樂周三─半價美食搶購」活動，逢甲夜市、大甲蔣公路夜市、忠孝夜市、中華夜市、昌平夜市等5家夜市各推出一攤限量200份半價美食，包含雞排、糖葫蘆、肉丸、麵線、沙威瑪等，每人限購2份。

經發局另外推出「5省到」（台語諧音有省到）折價優惠，消費滿100元折價5元、滿200元折價10元，以此類推，買愈多省愈多，飲食攤商最高折價50元，百貨服飾用品攤商最高折價500元，包含逢甲夜市、大甲蔣公路夜市、忠孝夜市、中華夜市、昌平夜市、民意街文創市集、華美市集、梨山水果市集、金谷市集等9個道路型攤販集中區均參與。

(中時 )