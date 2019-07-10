台北動物園首次繁殖「苔蘚蛙」成功，團隊為之振奮，苔蘚蛙身上布滿像苔蘚般的青色、綠色或咖啡色突起物，完全與環境融為一體，被笑稱「視力大考驗」，此次順利繁殖苔蘚蛙寶寶，身上也有突起物，未來民眾將有機會在熱帶雨林室內館和兩棲爬蟲動物館與牠相見歡。

「苔蘚蛙」是樹蛙科的ㄧ員，趾間有吸盤，方便附著於石頭或是樹枝上，主要多分布在越南境內，棲息在熱帶或亞熱帶潮濕的森林、溪流或岩石區域，這些環境，有苔蘚的生成，在長期演化過程中，苔蘚蛙就逐步將外形融入環境中。

園方指出，「苔蘚蛙」的蝌蚪長的特別快，剛孵化的蝌蚪跟一般青蛙的蝌蚪體型差不多，但過一陣子就會變成大塊頭蝌蚪，後期將長出後腳及前腳，身上也會長出顆粒狀，等尾巴縮起，就正式成為偽裝高手「苔蘚蛙」。

園方表示，「苔蘚蛙」在台北動物園首次繁殖成功的經驗，給了團隊很大的鼓舞，也能趁機觀察生長變化，未來民眾將有機會在熱帶雨林室內館和兩棲爬蟲動物館與大小朋友見面。

(中時 )