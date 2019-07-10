昨天長榮開除了在臉書上放話要給乘客「special meal（加料餐）」給反罷工者，並把嗆「要爆跳船的」、放話要給機長主餐加料的郭芷嫣調到地勤職務，有人對長榮的處置批評是在罷工「秋後算賬」。對此，議員王浩宇說，面對飛安的態度，任何航空公司都不能開玩笑，「因為你，或你關心的人，很可能會坐上長榮的班機」。

王浩宇說，根據全球飛安統計，「超過7成的飛航事故與人為因素有關」，機師、空服員，攸關全機上數百位乘客的性命安全，任何一個國際航空公司面對這狀況，都會這樣做。

王浩宇舉例，2015年，一架飛往德國杜塞道夫的德翼A320班機，撞上阿爾卑斯山，全機144名乘客、6名機組人員全部罹難。當時調查發現，副機師魯比茲有嚴重憂鬱症，事發當天醫生建議他停飛，但他不只照飛，還調整自動飛航指令，讓飛機下降、撞山，拖著150人陪葬，且這種狀況，已經不是第一次。

「如果相關的發言確實是該空服員所為，我想公司勢必得嚴格懲處」，王浩宇說，空服員、機師得為自己的衝動發言負責，他今天會這麼生氣、態度強硬，都是因為飛安不能開玩笑，「因為你，或你關心的人，很可能會坐長榮的班機」。

(中時電子報)